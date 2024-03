Belediye Meclis Üyesi Maaş Alır mı? 2024

Belediye meclis üyeleri ve belediye encümenlerine dair internet üzerinden aramalar yapılıyor.



Belediye meclis üyeleri ve belediye encümenleri ile ilgili olarak en çok yapılan aramalar arasında "maaş alır mı, ne kadar maaş alır" gibi sorular yer alıyor.



Belediye meclis üyeleri maaş alır mı? Ne kadar maaş alır?



Belediye meclisi üyelerinin maaşları, ilgili belediyenin nüfusuna göre değişiklik göstermektedir.



2023 yılına ilişkin net maaşlar şu şekildedir;



10.000'e kadar nüfusa sahip belediyelerde net maaş 750 TL'dir.



10.001 ile 50.000 arası nüfusa sahip belediyelerde net maaş 1.125 TL'dir.



50.001 ile 200.000 arası nüfusa sahip belediyelerde net maaş 1.500 TL'dir.



200.001 ile 500.000 arası nüfusa sahip belediyelerde net maaş 2.250 TL'dir.



500.001 ile 1.000.000 arası nüfusa sahip belediyelerde net maaş 3.000 TL'dir.



1.000.001 ve üzeri nüfusa sahip belediyelerde net maaş 3.750 TL'dir.



Bu maaşlar, meclis üyelerinin katıldıkları toplantılar ve yaptıkları çalışmalar karşılığında aldıkları huzur haklarını ifade etmektedir. Huzur hakları her ay düzenli olarak ödenir.



Meclis üyelerinin dışında, ek olarak şu ödemeler de yapılır:



Ulaşım: Meclis toplantılarına gidiş-dönüş için kilometre başına belirlenen bir ücret alınır.

Konaklama: Gerektiğinde konaklama masrafları karşılanır.

Sigorta: Sosyal güvenlik primleri belediye tarafından karşılanır.



Belediye başkan yardımcısı unvanına sahip meclis üyelerine ise şu ödemeler yapılır:



Belediye başkanının maaşının 2/3'ü kadar aylık ödenek tahsis edilir.



Talepleri doğrultusunda bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilirler.



Ayrıca, belediye meclis üyeleri diğer bazı haklara da sahiptirler.



Görevden ayrıldıktan sonra da, bir süre boyunca huzur haklarına devam ederler. Eğer emekli aylığı alıyorlarsa, huzur haklarını da alabilirler. Belediye meclis üyelerinin maaşları her yıl yeniden belirlenir ancak 2024 yılı için maaşlarda bir artış olup olmayacağı şu an için netlik kazanmamıştır.



Belediye encümeni maaş alır mı? Ne kadar maaş alır?



2024'te Belediye Encümeni üyelerinin maaşlarına ilişkin detaylar şu şekildedir:



Büyükşehir Belediyesi Encümeni Üyeleri:



Başkan: 9.130 TL



Diğer Üyeler: 9.130 TL



İlçe Belediyesi Encümeni Üyeleri:



Belediyenin nüfusuna göre;



10.000'e kadar: 2.663 TL



10.001 - 50.000: 3.424 TL



50.001 - 200.000: 4.565 TL



200.001 ve üzeri: 5.707 TL



Encümen üyeleri ayrıca şu haklara da sahiptirler:



Toplantılara gidiş-dönüş için kilometre başına belirli bir ücret.

Gerektiğinde konaklama masrafları.

Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.

