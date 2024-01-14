Bein Sports 1 Canlı İzle: Gaziantep-Fenerbahçe canlı izle

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 9 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 7 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu randevularda henüz beraberlik sesi ise çıkmadı. Fenerbahçe'nin 23 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.



GAZİANTEP'TE GALİBİYETLER EŞİT



Gaziantep FK'nin Fenerbahçe ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda galibiyet ve gol sayılarında eşitlik bulunuyor. İki ekibin Gaziantep'te oynadığı 4 karşılaşmada taraflar sahadan 2'şer kez galibiyetle ayrılırken, 7'şer kez gol sevinci yaşandı.



