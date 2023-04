Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayramı namazına milyonlarca Müslüman akın edecek. Dinimizin önemli emirlerinden olan namazı bayramda da kılınmaktadır. Bayramlarda toplu bir halde kılınan namazlar; Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberligin güzel bir göstergesidir.Her bayram kılınan namazlar, böylesine anlamlı bir günde manevi vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Peki Bayram namazları ne zaman kılınır? Bayram namazları, bayramın ilk gününde, Diyanet'in açıkladığı saatlere göre ilk gün sabah kılınmaktadır.Bayram namazı 2 Rekattir, cemaat ile camide kılınır, vacip bir namazdır. Yılda iki dini bayramımız vardır: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı.Ramazan Bayrami Namazının kılınışı Birinci Rek'at:1 ) Cemaat düzgün siralar halinde imamin arkasinda yeralir ve ''Niyet ettim Allah rizasi için Ramazan Bayrami namazini kilmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam ''Allahü Ekber'' deyip ellerini yukariya kaldirinca. cemaat de ''Allahü Ekber'' diyerek ellerini yukariya kaldirip göbegi altina baglar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice ''Sübhaneke''yi okur .Bundan sonra üç kere tekbir alinir. Tekbirlerin alinisi söyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun pesinden gizlice ''Allahü Ekber'' diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukariya kaldirip sonra asagiya saliverirler. Burada kisa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilip yine asagiya saliverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine ''Allahü Ekber'' denilerek eller yukariya kaldirilir ve asagiya saliverilmeden baglanir.4) Bundan sonra imam, gizlice ''Euzü Besmele'', açiktan fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir sey okumaz, imami dinler)5 ) Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rek'ata) kalkilir ve eller baglanir .6) imam gizlice Besmele, açiktan da fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alir , üçüncü tekbirden sonra eller baglanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varilir,.sonra da secdeler yapilarak oturulur.7) Oturusta. imam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina... duasini okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazo bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayrami namazinin kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti degisiktir.