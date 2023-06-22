Haber Tarihi: 22 Haziran 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 10:01

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2023 SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan önce ödenecek mi?

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2023 SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan önce ödenecek mi? Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarına ilişkin araştırmalar arttı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. İşte, 2023 emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2023 SSK Bağkur emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan önce ödenecek mi?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda iki kez hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Bayramlık alışverişlerini ve kurbanlık arayışlarını başlatmak isteyen emekliler, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için sorgulamalara hız kazandırdı. Peki, Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Emekli EYT Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri... 
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği tadirde 2 bin TL olarak ödenecektir.

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce almışlardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödendi.

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Emekli bayram ikramiyesi
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