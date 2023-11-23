Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 13:39 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 13:39

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir? Batı Ege Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Batı Ege Gayrimenkul, son haftalık bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta SPK'den halka arz onay alan şirketler oldu. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ve kodu nedir? Batı Ege Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi? Batı Ege Gayrimenkul kimin, ne iş yapar?

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir? Batı Ege Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…  BATI GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı onaylandı. Henüz talep toplama tarihleri belli olmadı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 290.000.000 lot verecek.

BATI GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NEDİR?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz fiyat aralığı 3 TL olarak açıkl

BATI EGE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Batı Ege Gayrimenkul halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.

andı.

 
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