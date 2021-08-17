Basketbolda Avrupa kupaları için torbalar belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na katılacak temsilcilerimiz çekecekleri kuralar öncesinde torbaları belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Avrupa kupaları için torbalar belli oldu
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17 Ağustos 2021 02:40
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonu kura çekimine katılacak kulüplerin torbaları belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlar kategorisindeki turnuvaların normal sezon kura çekimi, 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 12.00'de Almanya'nın Freising kentinde gerçekleştirilecek. Erkekler Avrupa Kupası çekilişi ise aynı gün TSİ 13.00'te başlayacak.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Fenerbahçe 1'inci, Galatasaray 5'inci, ön elemelerde mücadele edecek Bellona Kayseri Basketbol ise turu geçmesi halinde 8'inci torbada yer alacak.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda 1. Konferans'ta mücadele edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor 1'inci, Nesibe Aydın da 3'üncü torbadan çekilişe girecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 1. Konferans ön eleme çekilişinde seribaşı olacak.

Erkekler Avrupa Kupası normal sezon gruplarına dahil olacak ekipler arasındaki tek Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji de kura çekimine 1'inci torbadan katılacak.


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