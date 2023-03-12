Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV, Bein Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE TIKLA

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İstanbul Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında 4.sırada bulunan Beşiktaş ile sahasında karşılaşıyor. Başakşehir 1 maç eksiği ile Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 5.sırada bulunuyor. Başakşehir Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar Başakşehir Beşiktaş maçını nasıl canlı bedava kaçırma diye arıyorlar. Selçuk Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle Şifresiz TOD TV Bein Sports 1 Justin TV Donmadan Taraftarium24 Netspor İBFK BJK canlı izle kaçak link gibi aramalar yapmanıza gerek yok bu hafta Bein Sports TOD TV'de Başakşehir maçı şifresiz bedava HD yapabilirsiniz. Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de kalan tüm maçlara "final" gözüyle bakan siyah-beyazlı hoca, ikincilik yarışındaki en önemli rakiplerden olan Başakşehir'i yenmek zorunda olduklarını düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda karşılaşmanın önemini anlatırken, bir dizi uyarıda bulundu. Ankaragücü önünde son 15 dakikaya kadar çok tempolu ve arzulu bir futbol ortaya koyduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, "Bu oyunumuzu daha da geliştirmemiz lazım. Her maç üstüne koyarak devam etmeliyiz. Başakşehir bu ligin en deneyimli ve en iddialı takımlarından biri. Hafta arası Avrupa kupası maçı oynamış olsalar da geniş bir kadroya sahipler. İki takım için de çok kritik bir maç. Kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım atmış oluruz. Yarıştan kopmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başakşehir'e ilk maçta 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan Şenol Güneş'in, rövanş karşılaşmasının ikili averaj açısından çok önemli olduğunu da dile getirdiği öğrenildi.Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar'ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Belçika ekibi Union'da forma giydiği dönemde de Süper Lig kulüplerinin gündemine gelmiş, ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Belçika ekibiyle çıktığı 70 maçta 45 gol 18 asiste imza atan Deniz Undav, bu performansıyla 7 milyon Pound karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu. İngiliz kulübünde genellikle oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu Mavi-Beyazlı kulüp ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak. Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Rachid Ghezzal ise ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.Volkan, Ömer Ali, Leo Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Serdar, Januzaj, OkakaMert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Maxim, Cenk Tosun, AboubakarMedipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş cephesinde ise Cenk Tosun bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde İstanbulspor maçında takımdaki yerini alamayacak.İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 1-0 kazandı. Vodafone Park'ta oynanan 12 Eylül 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Bertrand Traore attı. Rekabette Medipol Başakşehir'in 43 golüne, Beşiktaş 41 golle karşılık verdi.İki ekip Süper Lig'de 29 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 9, Beşiktaş ise 7 kez kazandı. Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. Süper Lig rekabetinde Başakşehir'in 40, Beşiktaş'ın 39 golü bulunuyor.Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 16. kez sahasında ağırlayacak. Başakşehir'in ev sahipliğinde 8'i Başakşehir Fatih Terim Stadı, 7'si Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 15 maçta, turuncu-lacivertliler 8 kez kazanırken, Beşiktaş'ın bu süreçte yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir bu maçlarda rakibine 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 15 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu. İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.