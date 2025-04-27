🟥Saha kenarından hakeme yabancı madde fırlatan Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü! pic.twitter.com/iyPVeKKPHw



— Sporx (@sporx) April 26, 2025

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Barcelona, 28. dakikada Pedri'nin attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Pedri'yi gördü. Pedri, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını El Clasico'da öne taşıdı.Barcelona, Real Madrid karşısında ilk yarıdaki oyun üstünlüğü ile dikkat çekti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Real Madrid, Barcelona kalesine ilk yarıda isabetli şut çekemedi.Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 55. dakikasında Dani Ceballos yerine oyuna dahil oldu.Real Madrid'e karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Rodrygo yerine oyuna dahil olan Kylian Mbappe, 70. dakikada takımına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı. Fransız yıldız, bu serbest vuruşta topun başına geçti ve yaptığı vuruşla takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.Real Madrid, 77. dakikada ise Barcelona karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Aurelien Tchouameni kafayla vuruşla takımının ikinci golünü attı. Arda Güler, bu maçtaki asistiyle birlikte bu sezon 7 asistle ulaştı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.Barcelona, 84. dakikada Ferran Torres ile Real Madrid karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. Yamal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Ferran Torres, kalesini terk eden Thibaut Courtois'i geçerek topu ağlarla buluşturdu.Barcelona, Asencio'nun Raphinha'yı düşürmesinin ardından 90+6. dakikada penaltı kazandı. Hakem Ricardo De Burgos, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Burgos, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı kararını iptal etti ve Raphinha'ya sarı kart gösterdi.Barcelona ile Real Madrid arasındaki finalin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.Barcelona, 106. dakikada Ferran Torres ile bir kez daha ağları buldu ancak İspanyol futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.Barcelona, karşılaşmanın 116. dakikasında bir kez daha öne geçti. Katalan ekibinin Fransız oyuncusu Jules Kounde, bu dakikada ceza sahasından yerden çıkardığı şutla takımını 3-2 öne taşıdı.Real Madrid'de 111. dakikada oyundan çıkan Antonio Rüdiger, 120+2. dakikada yedek kulübesinden hakeme cisim fırlatmasının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Barcelona, bu sezon Real Madrid'e karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.Real Madrid 0-4 BarcelonaReal Madrid 2-5 BarcelonaBarcelona 3-2 Real Madrid