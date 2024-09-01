Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 10:35

Balık sezonu başladı mı?

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte pek çok kentte balıkçılar, limandan ayrıldı. Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Balık sezonu başladı mı?
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Balıkçılar 2024 av sezonu öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Balık pazarında da av sezonu öncesinde hareketlilik yaşanıyor. İş yerlerini açan balıkçılar, temizlik yaparak tezgahlarını yeniledi. İşte, balık avı sezonunun başlayacağı tarih...

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Nisan'da başlayan yasağın ardından teknelerini kıyıya çeken ve yeni sezona hazırlanan balıkçılar, yeniden denize açılmalarına sayılı günler kala ağ onarımı ve tekne bakımı gibi işlemlerini tamamladı.

Av yasağı dönemini hazırlıklarla geçiren balıkçılar, onardıkları ağları teknelere yüklemeye başladı.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, ağlarını denize bırakarak nasiplerini bekleyecek.
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