Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emekli maaşı ödeme tarihi 2023, Bakanlıktan yapılan açıklama ile belli oldu. 6 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 4A, 4B, 4C emekli aylıkları Kurban Bayramı öncesinde belirtilen günlerde hesaplara geçecek. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ödemeleri ayrı tarihlerde yapılacak. İşte, haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri.Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti.SSK emekli maaşları;Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'daÖdeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde verilecek.Bağ-Kur emekli maaşları ise;Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'daÖdeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için;SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Kurban Bayramı ikramiyelerinin ve emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini belirterek, "Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.Emekli maaşı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar telefon üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.Emekli maaşı hangi bankadan aldığını bilen emekliler, müşteri hizmetleri numarasını çevirerek hesaplarındaki bakiyeyi, yeni emekli maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.Emekli maaşlarını VakıfBank'tan alan emekliler " 0850 222 0724" numarasını arayarak operatöre bağlanabilir ve sorgulama yapabilir.Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar ise 7 gün 24 saat " 444 00 00" numarasından müşteri hizmetlerine bağlanabilir ve sorgulama yapabilirler.Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar ise " 0850 222 0400" numarasını çevirerek emekli maaşını sorgulayabilir.