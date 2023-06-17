AYT SORU DAĞILIMI VE KONULARI 2023 | Matematik, Fizik, Kimaya, Biyoloji, Sosyal, Fen, Edebiyat

YKS ÖSYM tarafından uygulanan üniversite giriş sınavıdır. Lise mezunu veya lise son sınıf öğrencileri lisans eğitimi almak için bu sınava girebilir. YKS toplamda 3 oturumdan oluşur. Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'nin 1. Oturumu TYT'dir. TYT sınavına giren öğrenciler AYT ve YDT'ye girme hakkına sahip olurlar. AYT sınavı alan bilgisi ölçerken, YDT ise yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler içindir. TYT ve AYT konuları arasında matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, felsefe ve din kültürü yer almaktadır. YDT sınavına Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. 2023 TYT, AYT VE YDT konuları ve soru dağılımı için "2023 YKS Konuları" içeriğimize göz atabilirsiniz. AYT SORU DAĞILIMI 2023
2023 YKS Konuları Nelerdir?
|TESTLER
|Soru Sayısı
|Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|24
|Sosyal Bilimler-1
|Tarih -1
|10
|Coğrafya-1
|6
|Toplam
|40
|Matematik Toplam
|40
|Sosyal Bilimler-2
|
|Tarih-2
|11
|Coğrafya-2
|11
|Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)
|12
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|6
|Toplam
|40
|Fen Bilimleri
|Fizik
|14
|Kimya
|13
|Biyoloji
|13
|Toplam
|40
|Yabancı Dil Toplam
|80
Yükseköğretim Kurulu YKS'ye girecek üniversite adayları için yaptığı açıklamada adayların 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasının kararlaştırıldığını duyurdu. 12. SINIF 1. DÖNEM YKS KONULARI 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM KONULARI
YKS MATEMATİK 1.DÖNEM KONULARI
- Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
- Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
- İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
- 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye
- Küçürek (Minimal) Hikâye
- Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
- Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
- Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
- Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
- Garip Akımını Temsil Eden Şiir
- İkinci Yeni Şiiri,
- 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
- 1980 Sonrası Türk Şiiri
12.SINIF FİZİK 1.DÖNEM KONULARI
- Üslü ve Köklü İfadeler
- Bilinçli Tüketici Aritmetiği
- Üstel Fonksiyon
- Logaritma Fonksiyonu
- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
- Gerçek Sayı Dizileri
- Trigonometri
- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
YKS KİMYA 1.DÖNEM KONULARI
- Düzgün Çembersel Hareket
- Dönerek Öteleme Hareketi
- Açısal Momentum
- Kütle Çekim Kuvveti
- Kepler Kanunları
- Basit Harmonik Hareket
- Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
- Elektromanyetik Dalgalar
12.SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM MÜFREDAT KONULARI
- Kimya ve Elektrik
- İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
- Elektrot Potansiyelleri
- Kimyasallardan Elektrik Üretimi
- Elektroliz
- Korozyon
- Anorganik ve Organik Bileşikler
- Basit Formül ve Molekül Formülü
- Doğada Karbon
- Lewis Formülleri
- Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM KONULARI
- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez
- Kemosentez
- Hücresel Solunum
2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
- Ekstrem doğa olayları ve etkileri
- Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
- Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
- Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
- Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
- Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
- Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
- Türkiye'deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
- Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
- Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
- Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
- Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişimi
- Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
- Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
- Tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu
- Türkiye'nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI
- Türev
- Anlık Değişim Oranı ve Türev
- Türevin Uygulamaları
- İntegral
- Belirsiz İntegral
- Belirli İntegral ve Uygulamaları
2. DÖNEM FİZİK KONULARI
- Analitik Geometri
- Çemberin Analitik İncelenmesi
2. DÖNEM KİMYA KONULARI
- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
- Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
- Radyoaktivite
- Modern Fizik
- Özel Görelilik
- Kuantum Fiziğine Giriş
- Fotoelektrik Olayı
- Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
- Görüntüleme Teknolojileri
- Yarı İletken Teknolojisi
- Süper İletkenler
- Nanoteknoloji
- Laser Işınları
2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI
- Organik Bileşikler
- Hidrokarbonlar
- Fonksiyonel Gruplar
- Alkoller
- Eterler
- Karbonil Bileşikleri
- Karboksilik Asitler
- Esterler
- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
- Fosil Yakıtlar
- Alternatif Enerji Kaynakları
- Sürdürülebilirlik
- Nanoteknoloji
2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
- Bitki Biyolojisi
- Bitkilerin Yapısı
- Bitkilerde Madde Taşınması
- Bitkilerde Eşeyli Üreme
- Canlılar ve Çevre
2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI
- Küresel Ticaret
- Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
- Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
- Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
- Türkiye Turizmi
- Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
- Türkiye'nin Kültürel Mirası
- Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
- Türkiye'nin Turizm Politikaları
- Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- Jeopolitik Konum
- Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
- Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
- Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
- Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
- Türk Kültürü Havzası
- Ülkeler Arası Etkileşim
- Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
- Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
- Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
- Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
- Enerji Güzergahları ve Etkileri
- Çatışma Bölgeleri
- Çevre ve Toplum
- Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
- Doğal Çevrenin Sınırlılığı
- Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
- Çevre Politikaları
- Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
- Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
- Çevresel Örgütler
- Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
- Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI
- İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
- Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
- II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
- II. Dünya Savaşı
- II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
- II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
- II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
- 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
- II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
- 1950'lerde Türkiye
- Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
- 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
- 1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
- 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
- XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
- 1990 Sonrasında Türkiye
- 1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
- Roman
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
- 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
- Türk Dünyası Edebiyatında Roman
- Dünya Edebiyatında Roman
- Paragrafta Anlam
- Tiyatro
- 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
- Deneme
- Dünya Edebiyatında Deneme
- Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
- Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
- Söylev (Nutuk)
- Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
- İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
- İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI
- İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
- Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
- Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
- Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
- Yesevilik
- Kadirilik
- Rifailik
- Mevlevilik
- Nakşibendilik
- Alevilik-Bektaşilik
- Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
- Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
- Güncel Dini Meseleler
- Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
- İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
- Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
- Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
- Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
- Hint ve Çin Dinleri
- Hinduizm
- Budizm
- Konfüçyanizm
- Taoizm
2. DÖNEM MANTIK KONULARI
- Psychology – Psikoloji
- Favors – İyilik
- News Stories – Haber Hikayeleri
- Alternative Energy – Alternatif Enerji
- Technology – Teknoloji
- Manners – Davranış, Tutum
- Mantık ve Dil
- Dilin Farklı Görevleri
- Düşünce ve Dil İlişkisi
- Dilin Görevleri
- Bilgi Aktarma ve Dil
- Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
- Anlama ve Tanımlara
- Anlama
- Tanımlama
- Sembolik Mantık
- Sembolik Mantığa Giriş
- Önermeler Mantığı
- Önerme ve Yapısı
- Basit ve Bileşik Önermeler
- Önerme Eklemleri
- Çıkarım
- Sembolleştirme
- Yorumlama
- Doğruluk Çizelgesi
- Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
- Niceleme Mantığı
- Sembolleştirme
- Temel Kavramlar
- Temel Kurallar
- Geçerlilik
- Çok Değerli Mantık
- Üç Değerli Mantık
- Bulanık Mantık
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