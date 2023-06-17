AYT SORU DAĞILIMI VE KONULARI 2023 | Matematik, Fizik, Kimaya, Biyoloji, Sosyal, Fen, Edebiyat

TESTLER Soru Sayısı Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Türk Dili ve Edebiyatı 24 Sosyal Bilimler-1 Tarih -1 10 Coğrafya-1 6 Toplam 40 Matematik Toplam 40 Sosyal Bilimler-2 Tarih-2 11 Coğrafya-2 11 Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Toplam 40 Fen Bilimleri Fizik 14 Kimya 13 Biyoloji 13 Toplam 40 Yabancı Dil Toplam 80

2023 YKS Konuları Nelerdir?

Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Ekstrem doğa olayları ve etkileri Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye'deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu

Türkiye'nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Canlılar ve Çevre

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

Çevre Politikaları

Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950'lerde Türkiye

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1990 Sonrasında Türkiye

1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

Yesevilik

Kadirilik

Rifailik

Mevlevilik

Nakşibendilik

Alevilik-Bektaşilik

Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar

Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

Güncel Dini Meseleler

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

Hint ve Çin Dinleri

Hinduizm

Budizm

Konfüçyanizm

Taoizm

Psychology – Psikoloji

Favors – İyilik

News Stories – Haber Hikayeleri

Alternative Energy – Alternatif Enerji

Technology – Teknoloji

Manners – Davranış, Tutum

Mantık ve Dil

Dilin Farklı Görevleri

Düşünce ve Dil İlişkisi

Dilin Görevleri

Bilgi Aktarma ve Dil

Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler

Anlama ve Tanımlara

Anlama

Tanımlama

Sembolik Mantık

Sembolik Mantığa Giriş

Önermeler Mantığı

Önerme ve Yapısı

Basit ve Bileşik Önermeler

Önerme Eklemleri

Çıkarım

Sembolleştirme

Yorumlama

Doğruluk Çizelgesi

Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)

Niceleme Mantığı

Sembolleştirme

Temel Kavramlar

Temel Kurallar

Geçerlilik

Çok Değerli Mantık

Üç Değerli Mantık

Bulanık Mantık

YKS ÖSYM tarafından uygulanan üniversite giriş sınavıdır. Lise mezunu veya lise son sınıf öğrencileri lisans eğitimi almak için bu sınava girebilir. YKS toplamda 3 oturumdan oluşur. Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'nin 1. Oturumu TYT'dir. TYT sınavına giren öğrenciler AYT ve YDT'ye girme hakkına sahip olurlar. AYT sınavı alan bilgisi ölçerken, YDT ise yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler içindir. TYT ve AYT konuları arasında matematik, Türkçe, geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, felsefe ve din kültürü yer almaktadır. YDT sınavına Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. 2023 TYT, AYT VE YDT konuları ve soru dağılımı için "2023 YKS Konuları" içeriğimize göz atabilirsiniz.Yükseköğretim Kurulu YKS'ye girecek üniversite adayları için yaptığı açıklamada adayların 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasının kararlaştırıldığını duyurdu.