Atletico Madrid yine yara aldı!

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Almeira deplasmanına konuk olduğu maçta puan kaybı yaşadı ve zirvede yara aldı.

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Atletico Madrid yine yara aldı!
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15 Ocak 2023 20:23
İspanya Ligi'nde 17. hafta maçında Almeria ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid'in golünü 18. dakikada Angel Correa kaydetti. Almeria'nın golü 37. dakikada El Bilal Toure'den geldi.

Konuk ekip Atletico Madrid'de Sergio Reguilon 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Son üç deplasman maçında galibiyet alamayan Atletico Madrid puanını 28 yaptı ama zirvede ağır yara aldı. Almeria ise 18 puana ulaştı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Almeria, Valencia'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Valladolid'i ağırlayacak.

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