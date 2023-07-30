Arslan Ekşi: 'Bu takım sonunda hak ettiği yere geldi'

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Filenin Efeleri'nden Arslan Ekşi de şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.



Ekşi açıklamasında "Çok duyguluyum şu anda. Yıllardan beri söylemek istediğim buydu, bu takım hak ettiği yere sonunda geldi. Emeği geçen çok kişi var ama bu ekip bu sene bunu başarabildi. Çok stresli bir maçtı ama kazanmayı bildik. Çok mutluyuz. 38 yaşındayım, bu kariyerde bunu da gördüğüm için çok mutluyum. Bu galibiyet tüm sevdiklerime armağan olsun." ifadelerini kullandı.



