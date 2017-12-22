Arsenal Liverpool maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 19. haftasında oynanacak Arsenal-Liverpool maçı naklen yayınlanacak.22 Aralık Cuma günü saat 22.45'te oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakArsenal-Liverpool maçı 22 Aralık Cuma günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 33 puan 11 averaj ile 5. sırada yer alan Arsenal, 34 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Aaron Ramsey, misafir takımda ise Nathaniel Clyne, Joel Matip sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 60.260 kişi kapasiteli Emirates Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetecek.- Son 10 yılda, Arsene Wenger ile Jürgen Klopp 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaArsene Wenger yönetimindeki takımlar 3 , Jürgen Klopp yönetimindeki takımlar5 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberliklesonuçlandı.- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 8 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri.- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Mesut Özil.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Petr Cech (1.620 dakika), Hector Bellerin (1.620 dakika).- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 41 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 24 golle Deplasmanda en fazla gol atan 2 takımdan biri.- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 48 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.- Arsenal 3, Liverpool 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Arsenal 18 gol atarken, Liverpool 23 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 6 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Arsenal 4 ve Liverpool 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.