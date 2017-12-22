Arsenal Liverpool maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Arsenal-Liverpool maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

22 Aralık 2017 08:21
Arsenal Liverpool maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Arsenal-Liverpool maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 19. haftasında Arsenal-Liverpool karşı karşıya gelecek.

ARSENAL-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Arsenal-Liverpool maçı naklen yayınlanacak.

22 Aralık Cuma günü saat 22.45'te oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Liverpool maçı 22 Aralık Cuma günü saat 22.45'ten itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 33 puan 11 averaj ile 5. sırada yer alan Arsenal, 34 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Liverpool ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Aaron Ramsey, misafir takımda ise Nathaniel Clyne, Joel Matip sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 60.260 kişi kapasiteli Emirates Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetecek.

- Son 10 yılda, Arsene Wenger ile Jürgen Klopp 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaArsene Wenger yönetimindeki takımlar 3 , Jürgen Klopp yönetimindeki takımlar5 galibiyet elde ederken 2 maçta beraberlikle
sonuçlandı.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- 8 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri.

- En fazla asist yapan oyuncusu 5 asisti bulunan Mesut Özil.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Petr Cech (1.620 dakika), Hector Bellerin (1.620 dakika).

- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 41 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Deplasmanda oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- 24 golle Deplasmanda en fazla gol atan 2 takımdan biri.

- Hakem Martin Atkinson yönetiminde çıktığı 48 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Arsenal 3, Liverpool 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Arsenal 18 gol atarken, Liverpool 23 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 6 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Arsenal 4 ve Liverpool 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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