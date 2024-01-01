Arjantin, 10 numarayı emekli ediyor

Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Messi'yi onurlandırmak için çarpıcı bir karar aldı.



Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Messi milli takımı bıraktığında, 10 numaralı formayı emekli edeceğiz. O formayı başka kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. Messi için en azından bunu yapabiliriz." dedi.



Arjantin Milli Takımı'nda 180 resmi maça çıkan 36 yaşındaki Lionel Messi, bu maçlarda 108 gol 56 asist yaparken, 1 Dünya Kupası ve 1 Copa America kazanmayı başardı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU