Haber Tarihi: 27 Mart 2025 14:13 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 14:13

Arefe günü kargolar açık mı? 2025 kargolar bayramda çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili sırasında bankaların açık olup olmayacağı ve hangi günler hizmet verecekleri merak konusu oldu. Tatilin 9 güne uzatılmasının ardından, kargo çalışma saatleri ile ilgili sorular sıkça gündeme geliyor. Resmi tatillerde kargo ve kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Peki, Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı? 2025 kargolar bayramda çalışıyor mu?
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Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Peki, Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?
RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

29 VE 31 MART'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Bazı kargo şubeleri ise operasyonel faaliyetlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.

KARGOLAR 29 MART CUMARTESİ (AREFE) GÜNÜ DAĞITIMA ÇIKACAK MI?

Kargo şirketleri, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü dağıtıma çıkacak. Normal şartlarda yarım gün olan çalışma süreci, kargo şirketlerinin inisiyatiflerine göre gün sonuna kadar uzatılabilecek.


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