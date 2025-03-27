Arefe günü kargolar açık mı? 2025 kargolar bayramda çalışıyor mu?

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Bazı kargo şubeleri ise operasyonel faaliyetlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.



Kargo şirketleri, arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü dağıtıma çıkacak. Normal şartlarda yarım gün olan çalışma süreci, kargo şirketlerinin inisiyatiflerine göre gün sonuna kadar uzatılabilecek.

Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Peki, Kargolar bayramda açık mı, kapalı mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?