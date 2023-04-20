Haber Tarihi: 20 Nisan 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 10:41

Arefe günü ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir? | Arefe günü 1000 ihlas okumak sevabı ne kadar?

Arefe günü 1000 ihlas okumak: Arefe günü bin ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri arefe gününü dua ve ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı arefesi yaşanacak. Ramazan Bayramı'na maddi ve manevi olarak hazırlanılan arefe gününde 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde faziletini vurguladığı arefe günü ihlas suresi okumanın önemi nedir? 20 Nisan arefe gününde 1000 ihlas hangi vakitte okunmalı? Bayram öncesi Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin bütün bilgiler.

Arefe günü ihlas suresi ne zaman okunur ve faziletleri nelerdir? | Arefe günü 1000 ihlas okumak sevabı ne kadar?
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Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı 20 Nisan Arefe günü ile uğurlanıyor. 21 Nisan'dan itibaren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar Arefe gününü 1000 ihlas okuyarak geçirecek. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve sırları... 
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ NE ZAMANA KADAR OKUNUR?
Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed


3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

 
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