Arda Turan'a bir Brezilyalı yıldız daha!

Shakhtar Donetsk'in, Fluminense'den Isaque'yi kadrosuna kattığı belirtildi. Ukrayna temsilcisinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

calendar 26 Ağustos 2025 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'a bir Brezilyalı yıldız daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna ekibi, orta saha transferi için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romanao'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya ekibi Fluminense'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque'yi kadrosuna kattı. Donetsk ekibinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

Haberde, Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Ukrayna'ya gelmek için yola çıktığı bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Brezilya ekibinde 14 maçına çıkan Isaque, 2 gol attı.
