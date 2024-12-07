Arcane 3. sezon gelecek mi, ne zaman çıkacak?

Netflix'in sevilen animasyon dizisi Arcane 2 sezonda toplam 250 milyon dolarlık bütçe ile adından söz ettirmeyi başardı. Riot Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends (LOL) oyununun büyük ses getiren animasyon dizisi Arcane 2. sezon 9 Kasım 2024'te platformda yerini alacak. Dizinin tüm bölümlerini izleyenler Arcane 3. sezon ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Arcane 2. sezon 4. bölüm ve 7. bölüm ne zaman çıkacak? Arcane bitti mi?

Şimdiye kadar yapılan en pahalı animasyon dizisi unvanını elinde bulunduran Arcane dizisi 2. sezon bölümlerinin ardından final yapacak ve ekranlara veda edecek. Arcane 3. sezon bölümleri olmayacak. Netflix'te yayınlanan LOL karakteri dizisi dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından merakla takip edilmişti.

Dizinin 2. sezonu 9 Kasım 2024'te Netflix'te 9 bölüm olacak şekilde ve her biri 3 bölüm olmak üzere 3 "Perde" halinde yayınlanacak. Dizi 23 Kasım'da yayınlanacak son 3 bölümle birlikte ekranlara veda edecek. 1. kısım 9 Kasım'da, 2. kısım 16 Kasım'da ve 3. kısım 23 Kasım 2024'te gösterime girecek.

Hailee Steinfeld. Rolü : Vi.

Ella Purnell. Rolü : Jinx.

Katie Leung. Rolü : Caitlyn.

Amirah Vann. Rolü : Sevika.

Mick Wingert. Rolü : Heimerdinger.