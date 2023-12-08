Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 10:12 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 10:12

Aralık ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? (2023 aralık ayı aile destek ödemesi)

Aralık ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aralık ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? (2023 aralık ayı aile destek ödemesi)
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Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen aile destek paketi ödemesi beklenen açıklama geldi. Aile destek ödemesi Aralık 2023 ödemesi hesaplarak yatırıldı.

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, aralık ayında yatırılacağı tarih merak ediliyor.

Aile Destek Programı ödemelerinin 15 Aralık'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık Pazartesi) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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