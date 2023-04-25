AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bahar dönemi AÖF ara sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adayların gözü ise "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmişti. Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, online sınav sonuçları açıklandı. İşte, sorgulama ekranı...Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarı ile açıklandı.Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin katılacağı sınavlarda her ders için 20 soru yönetilmektedir.Değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakır.Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.