Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 16:54

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), bahar dönemi vize sınavlarının 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılmasının ardından sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı. Online olarak gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler arama motorlarında 'AÖF sınav sonuç ekranı, Açıköğretim bahar dönemi vize sınavı sonuçları - Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı!
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bahar dönemi AÖF ara sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adayların gözü ise "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmişti. Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, online sınav sonuçları açıklandı. İşte, sorgulama ekranı... 
AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarı ile açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin katılacağı sınavlarda her ders için 20 soru yönetilmektedir.

Değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR


Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

 
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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı! Gündem AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı!
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