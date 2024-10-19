Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz | Bein Sports izle Antalyaspor GS maçı canlı izle

Antalyaspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş bırakma peşinde. Antalyaspor ise sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları...



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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR merkezinde Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.



Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.Kenan Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Larsson, GaichMuslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, bu maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 28 maç yaptı.Antalya'daki maçlarda Galatasaray 17, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 50 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre futbolcular Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı