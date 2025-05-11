Haber Tarihi: 11 Mayıs 2025 12:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025 12:52

Anneler Gününü Kutlamak Günah Mı, Haram Mı?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, annelerimize olan sevgi ve minnetimizi ifade etmek için özel bir fırsat sunar. Ancak, bazı Müslümanlar arasında "Anneler gününü kutlamak günah mı?" sorusu zaman zaman gündeme gelmektedir.

Anneler Gününü Kutlamak Günah Mı, Haram Mı?
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Anneler Günü'nün modern anlamdaki kökenleri, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmıştır. Hristiyan bir gelenek üzerine temellenen bu kutlama, zamanla farklı kültürlere yayılmış ve annelere olan sevgiyi ifade etmek için evrensel bir gün halini almıştır.

İslami perspektife göre ise, anneye saygı göstermek, ona iyilik yapmak ve itaat etmek, Kur'an ve sünnette açıkça emredilen önemli bir dini vazifedir. İslam dini, annenin değerini ve önemini her zaman vurgulamış ve onlara karşı saygılı olmayı müminlere öğütlemiştir. Ancak, spesifik bir güne odaklanarak kutlama yapmanın dini dayanağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Anneler Gününü Kutlamak Günah Mı?

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki resmi bir fetvası bulunmamakla birlikte, genellikle benzer bir orta yol izlenmektedir. Dini açıdan zorunlu veya sünnet olan bir ibadet olarak görülmemekle birlikte, annelere saygı ve sevgiyi ifade etmenin güzel bir davranış olduğu vurgulanmaktadır. Önemli olanın, bu tür günlerin dini bir zorunluluk gibi algılanmaması ve İslam'ın temel prensiplerine aykırı davranışlardan kaçınılmasıdır.

Anneler Günü'nü kutlamanın dini hükmü konusundaki tartışmalar, bireylerin niyetleri ve bu günü nasıl geçirdikleriyle de yakından ilişkilidir. Eğer bu gün, dini bir zorunluluk veya ibadet olarak algılanmıyor, sadece annelere olan sevgi ve minneti ifade etmek için bir fırsat olarak görülüyorsa, birçok alim tarafından sakıncalı bulunmamaktadır. Ancak, İslami değerlere aykırı davranışlardan kaçınmak ve bu günü dini bir bayram gibi algılamamak önemlidir.

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