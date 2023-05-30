Ankaragücü Galatasaray CANLI İZLE, Ankaragücü Galatasaray maçı link

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA



Ankaragücü Galatasaray maçı hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider

, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'a şampiyonluk için 3 puan yetiyor



Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.