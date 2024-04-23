Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 20:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 20:16

Ankaragücü-Beşiktaş canlı izle: ATV ZTK canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü-Beşiktaş yarı final maçı ATV canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü-Beşiktaş yarı final maçı ATV canlı izle | Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, kupada final hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş ZTK maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü-Beşiktaş yarı final maçı ATV'de mi canlı yayınlanacak?

Ankaragücü-Beşiktaş canlı izle: ATV ZTK canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü-Beşiktaş yarı final maçı ATV canlı izle
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Ankaragücü-Beşiktaş ZTK maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor. Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda Mert Günok, Colley, Salı Uçan, Arthur Masuaku gibi isimler sakatlığını atlattı. Beşiktaş'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Ankaragücü-Beşiktaş ZTK maçı şifresiz canlı nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü-Beşiktaş yarı final maçı ATV'de mi canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar ve çeyrek final mücadelelerinin farklı kanallardan ekranlara gelmesi sebebiyle gözler mücadelenin yayıncı kuruluşuna çevrildi.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Yarı final maçları iki maç üzerinden oynanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ : MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.



YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.


Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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