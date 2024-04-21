Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? (Canlı İzle) Amedspor - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücalede eden 77 puanla ligin zirvesinde bulunan Amedspor, yarın şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Amed Sportif - Iğdır FK maçı canlı izleme bilgisi…



AMEDSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



TFF 2. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif, Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlıyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alpaslan Şen yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yapacak.



Amed Sportif Faaliyet - Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Mücadele TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.



AMEDSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA



Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giren 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, yarın konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır FK'yi yenmesi ve takipçisi GMG Kastamonuspor'un puan kaybı halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.



IĞDIR FK'DA HEDEF GALİBİYET



Iğdır FK, ligde geride kalan haftalarda oynadığı 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşaldı. Ligde oynadığı son 5 maçta mağlup olmayan Iğdır ekibi, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.



Şampiyonluk yarışında Amed Sportif ve Kastamonuspor'un gerisinde kalan Iğdır FK, Amed Sportif karşısında kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. Alazgöz Holding Iğdır FK ve Anagold 24Erzincanspor'un play-off'u garantiledi.





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