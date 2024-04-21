Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 11:59

Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? (Canlı İzle) Amedspor - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan Amedspor - Iğdır FK maçıyla devam ediyor. Amedspor - Iğdır FK mücadelesi Diyarbakır Stadyumu'nda oynanırken karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. Peki Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Amed Sportif - Iğdır FK maçı canlı izleme bilgisi…

Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda? (Canlı İzle) Amedspor - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücalede eden 77 puanla ligin zirvesinde bulunan Amedspor, yarın şampiyonluk maçına çıkıyor. Peki Amedspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Amed Sportif - Iğdır FK maçı canlı izleme bilgisi…

AMEDSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

TFF 2. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif, Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlıyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alpaslan Şen yönetirken yardımcılıklarını ise Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yapacak.

Amed Sportif Faaliyet - Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Mücadele TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

AMEDSPOR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giren 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, yarın konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır FK'yi yenmesi ve takipçisi GMG Kastamonuspor'un puan kaybı halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.

IĞDIR FK'DA HEDEF GALİBİYET

Iğdır FK, ligde geride kalan haftalarda oynadığı 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşaldı. Ligde oynadığı son 5 maçta mağlup olmayan Iğdır ekibi, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında Amed Sportif ve Kastamonuspor'un gerisinde kalan Iğdır FK, Amed Sportif karşısında kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. Alazgöz Holding Iğdır FK ve Anagold 24Erzincanspor'un play-off'u garantiledi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Everton, kritik maçta hata yapmadı! Everton Everton, kritik maçta hata yapmadı!
Albert Riera'nın rakip oyuncuya tokat attığı iddiası sonrası açıklama! Galatasaray Albert Riera'nın rakip oyuncuya tokat attığı iddiası sonrası açıklama!
Çağdaş Atan: ''Lig yeni başlıyor, hayallerimiz büyüdü'' RAMS Başakşehir Çağdaş Atan: ''Lig yeni başlıyor, hayallerimiz büyüdü''
İlhan Palut'tan sakatlık açıklaması! Rizespor İlhan Palut'tan sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Akhisarspor 3. Lig'e veda etti Spor Toto 3. Lig Akhisarspor 3. Lig'e veda etti
Getafe evinde bir puana razı oldu La Liga Getafe evinde bir puana razı oldu
İtalya'dan Bonucci için emeklilik iddiası! Fenerbahçe İtalya'dan Bonucci için emeklilik iddiası!
Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü! Futbol Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Pendikspor: 11'ler
2
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!
3
Pep Guardiola: "Bu maçı nasıl oynatırsınız!"
4
West Ham'dan Wilfried Zaha'ya ret!
5
Halil Özer'den İsmail Kartal'a eleştiri!
6
Fenerbahçe'de 4 eksik!
7
Ali Koç'tan takıma uyarı: "Kendinize gelin!"

SON HABERLER

yukarı ok