Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 16:06 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 16:06

Alves halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? | Alves Kablo halka arz kaç lot verir, katılım endeskine uygun mu?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri belli oldu. Hisse fiyatı 19,45 TL olarak belirlenen Alves Kablo halka arz 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Yatırımcılar için "Alves Kablo halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Alves Kablo (ALVES) halka arz tarihleri ve olası lot dağıtım miktarı...

Alves halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? | Alves Kablo halka arz kaç lot verir, katılım endeskine uygun mu?
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Alves Kablo halka arz başvrusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka açıklık oranının yüzde 20 olarak açıklandığı Alves Kablo halka arz 19,45 TL hisse fiyatından talep toplayacak. Peki, Alves Kablo halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler....

ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde ve 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ALVES KABLO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Alves Kablo halka arz hisse fiyatı 19,45 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

ALVES KABLO KAÇ LOT VERİR?

Alves Kablo halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

ALVES HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

ALVES KABLO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksine uygun olarak görülen Alves Kablo payları için halka arz alış ekranından giriş yapılabilecek.
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