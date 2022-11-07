Ali Koç ayağını incitti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayağından bir sakatlık geçirdi.
Beyaz TV'nin haberine göre; Ali Koç, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağını incitti.
Parmağında hafif çatlak oluştuğu belirtilen Ali Koç, Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gitti.
Ali Koç'un durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Beyaz TV'nin haberine göre; Ali Koç, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağını incitti.
Parmağında hafif çatlak oluştuğu belirtilen Ali Koç, Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gitti.
Ali Koç'un durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
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