Ali Koç ayağını incitti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağını incitti.

, Fotoğraf; AA
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Ali Koç ayağını incitti!
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07 Kasım 2022 00:31
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ayağından bir sakatlık geçirdi.

Beyaz TV'nin haberine göre; Ali Koç, oğlunun da yer aldığı U15 takımıyla yaptığı maç sırasında ayak baş parmağını incitti.

Parmağında hafif çatlak oluştuğu belirtilen Ali Koç, Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gitti.

Ali Koç'un durumunun ciddi olmadığı belirtildi.


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