Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 14:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 14:41

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2023-2024 ALES 3 ne zaman, başvuru sınav yerleri açıklandı mı?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla adaylar bilgilendirildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler.

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2023-2024 ALES 3 ne zaman, başvuru sınav yerleri açıklandı mı?
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ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
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