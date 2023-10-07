ALES/3 sınavı ne zaman? 2023 ALES/3 son başvuru ve ödeme tarihi ne zaman?

ALES 2023 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki ALES 3 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte sınav takvimi...
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre 2023-ALES/3 19 Kasım tarihinde düzenlenecek. ALES 3 BAŞVURU TARİHİ
ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.
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