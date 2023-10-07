Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:24

ALES/3 sınavı ne zaman? 2023 ALES/3 son başvuru ve ödeme tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav tarihine çevrildi. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman? 2023 ALES/3 son başvuru ve ödeme tarihi ne zaman?

ALES/3 sınavı ne zaman? 2023 ALES/3 son başvuru ve ödeme tarihi ne zaman?
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ALES 2023 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki ALES 3 ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte sınav takvimi...
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre 2023-ALES/3 19 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ALES 3 BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
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