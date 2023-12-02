Alanyaspor - Konyaspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor - Konyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Konyaspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Alanyaspor Konyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.Alanyaspor'a konuk olduğu yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Konyaspor, lig tarihinde bu statta en fazla galibiyet alan deplasman takımı olan Fenerbahçe'yi yakalamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan puansız ayrılan Alanyaspor, lig tarihinde üst üste altı mağlubiyet aldığı bir seri yaşamadı.Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Konyaspor, dış sahada üst üste dört mağlubiyet aldığı son seriyi Ocak-Şubat 2021 arasında yaşadı. 2023/24 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalık bölümlerinde Alanyaspor ve Konyaspor'dan daha fazla gol yiyen tek takım Pendikspor.Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin tamamına ceza sahası içinden izin veren takımlar arasında kalesinde en fazla gol gören ekip Konyaspor. Alanyaspor ise şu ana kadar kaydettiği dokuz golün sekizini bu bölgeden buldu.Joao Novais bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla şut çeken ve gol atan oyuncu konumunda. Bu sezon Süper Lig'deki bütün gollerini maçların ikinci yarısında atan oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim Konyaspor santrforu Sokol Çikalleshi. Bu sezonki ilk golünü geçen hafta Kasımpaşa filelerine gönderen Guilherme, Süper Lig kariyerinde ilk kez akan oyunda ceza sahası dışından gol atmış oldu.Alanyaspor'un başında çıktığı ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Fatih Tekke, görev yaptığı bir takımda üst üste dört mağlubiyet aldığı tek seriyi İstanbulspor'daki ilk dört karşılaşmasında yaşadı.