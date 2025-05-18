Alanyaspor Beşiktaş Canlı İzle | Maçı Şifresiz İzle
Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 18:21 -
Güncelleme Tarihi:
18 Mayıs 2025 18:21
Alanyaspor Beşiktaş Canlı İzle | Maçı Şifresiz İzle
Alanyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 şifresiz yayın izle | Alanyaspor - Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Alanyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek. Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.
- Beşiktaş, son 3 maçta kazanamadı
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
- Alanya'daki 9. maç
Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.
- Farklı skorlar
İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı. İstanbul'da 2016-17 ve 2021-22 ile Alanya'da 2016-17 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı. Ayrıca, 2022-23 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 17 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda Avusturyalı hakem Josef Spurny yer alacak. Karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı. Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.
11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, karşılaşmada forma giymek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek. Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, bu müsabakada da forma giyemeyecek.
- Siyah-beyazlı takımda 4 oyuncu sınırda
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu, forvetler Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu futbolcular, kart görmeleri durumunda gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında.
- Kaleci Mert Günok dönüyor
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, sarı kart cezasını Adana Demirspor maçında tamamladı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi durumunda tecrübeli kaleci, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor karşılaşamasında sahadaki yerini alacak.