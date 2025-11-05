AJAX - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Tarih Organizasyon Maç



Skor 20.02.2025 Avrupa Ligi Galatasaray-AZ Alkmaar 2-2 13.02.2025 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1 30.01.2025 Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray 2-1 28.11.2024 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1 28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1 31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0 18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0 19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1 30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0 16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 125 31 31 63 127 216 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 331 118 89 124 456 504

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Ajax ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Ajax - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Ajax - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Ajax , Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ajax - Galatasaray maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, WeghorstUğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.İlkay ile birlikte Yunus Akgün de bu maçta olmayacak.Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki ilk gollerini ilk 16 dakika içerisinde attı.Organizasyondaki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a karşı 8. dakikada fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci müsabakada da Liverpool karşısında 16. dakikada penaltıdan golü buldu.Galatasaray, son olarak üçüncü maçta Bodo/Glimt karşısında 3. dakikada maçtaki ilk golünü kaydetti.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle bu müsabakada forma giymeyecek.Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor.Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda 1. Futbol Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 36 takım arasında son sırada yer alıyor.Portekiz ekibi Benfica ile beraber bu aşamada hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor.Ajax, ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım oldu.Ajax, çıktığı son 6 Avrupa kupası maçında mağlup oldu.Ajax, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 2-1 yenildiği maçtan sonra, bir üst turda Eintracht Frankfurt'a da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0, Olimpik Marsilya'ya 4-0 ve Chelsea'ye 5-1 kaybeden Hollanda temsilcisi, böylece son 6 Avrupa kupası müsabakasından mağlup ayrılmış oldu.Ajax, bu süreçte kalesinde 19 gol görürken, sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabildi.Hollanda temsilcisi çıktığı son 11 resmi müsabakayı gol yemeden tamamlayamadı.Ajax, son gol yemediği maçta Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 3. haftasında Heracles'i sahasında 2-0 mağlup etmişti. Hollanda temsilcisi sonrasında çıktığı 8 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatamadı.Ajax, söz konusu maçlarda üç galibiyetin yanı sıra dörder beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Heerenveen ile 1-1 berabere kaldı.Teknik direktör John Heitinga yönetimindeki Ajax, ligin 11. haftasında Heerenveen ile oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geride kalan 11 maçta beşer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Ajax, topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile yapacağı maçla Hollanda ekiplerine karşı 13. mücadelesine çıkacak.Ajax ile ikinci kez karşılaşacak Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu.İlk olarak Hollanda takımlarından PSV ile 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez mücadele ettiği AZ Alkmaar'a karşı ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda Ajax'a ikinci kez rakip olacak.Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.İki takım, daha önce 2 özel maçta da rakip oldu. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin 15 Ocak 2011'deki açılışı Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi ve iki takım 0-0 beraber kaldı. Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma ise 10 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı ve maçı Galatasaray 2-1 kazandı.Geride kalan karşılaşmalarda Ajax'ın Türk takımlarına üstünlüğü bulunuyor.Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 332. mücadelesine çıkacak.1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 331 maçta mücadele etti.Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 118'inden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa maçlarında rakip fileleri 456 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 161. kez sahne alacak.UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 125 kez mücadele etti.Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 43 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 169 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 269 gol gördü.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında son dış saha galibiyetini 2023-2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.Galatasaray, sonrasında dış sahada 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.Galatasaray, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 müsabakanın 10'unda mağlubiyet yüzü görmedi.Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 13 karşılaşmada beşer galibiyet ile beraberlik alırken, 3 kez yenildi.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 20 müsabakada 3 galibiyet aldı.Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 20 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.