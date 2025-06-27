AGS sınav giriş yerleri sorgulama 2025: AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025 AGS sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek AGS sınavıyla birlikte, öğretmen adayları da ilk kez KPSS yerine AGS'ye girmiş olacak. Öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Sınava çok az bir zaman kala sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek.

Buna göre; AGS sınav giriş yerlerinin 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.