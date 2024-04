ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ LİNK

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.



GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA



Sarı-kırmızılılar, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak. Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.



HEDEF 100 PUANI GEÇMEK



Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi. Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek. Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.



PUAN REKORU ELİNDE



Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.



OKAN BURUK, EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM



Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti. Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.





Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray Yeni Adanya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. TRT Spor'un haberine göre; Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Emre Akbaba, Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. Adana Demirspor'da Yusuf Sarı bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 10 asist kaydederken, Emre Akbaba çıktığı 39 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, evinde lider Galatasaray'a sürpriz yapmak istiyor. Samsun deplasmanından puanla dönen mavi-şimşekler, güçlü rakibine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Hikmet Karaman da taraftar desteğiyle Galatasaray'ı puansız göndermek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Hikmet Karaman, Galatasaray karşısında taraftar desteğine çok ihtiyaçları olacağının altını çizdi. Karaman, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimiz karşısında elimizden geleni yapacağız. Güçlü bir oyun ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Umarım iyi bir netice alacağız. Sakat veya eksiklerden ziyade elimizdekilerin ne verdiği önemli" diye iddialı konuştu.Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Dries Mertens, son haftalara performansıyla damga vurdu. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 asist ve 1 golle yıldızlaşan 37 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşısında önemli kozlardan olacak. Takımın adeta beyni gibi olan tecrübeli oyuncu, Pendikspor karşısında yaptığı asistte olduğu gibi kilidi açmak istiyor. Bu sezon şutları en fazla direğe takılan (6) oyuncu olan Mertens, Adana Demir'e karşı 3 maçta da skor katkısı yapmadı. Yıldız oyuncu geçen sezon deplasmanda oynanan ve 0-0 biten mücadelede direğe takılmıştı.Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olan, son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmez ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güçlü fiziği, hücum alanındaki etkisi, her iki bekte de oynayabilmesiyle farklı bir seviyeye gelen 23 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 öncesi büyük bir transfere imza atabilir. Öyle ki aynı gün içerisinde hem İngiliz hem de İtalyan spor medyasında Barış Alper'le ilgili önemli iddialara yer verildi. Genç futbolcuyu Lazio ve Aston Villa'nın transfer listelerinde ilk sıraya yazdığı ileri sürülüyor. İngiliz basınına göre daha önce Zaniolo transferinde Galatasaray'la sıcak ilişkiler kuran Aston Villa, 18 milyon Euro civarında bir teklifle Cim Bom'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Aynı haberlerde Galatasaray'ın 25 milyon Euro civarında bir beklenti içerisinde olduğu, ancak tarafların anlaşma ihtimalinin hayli yüksek görüldüğü bilgisine yer verildi. İtalyanlar ise Lazio'nun Barış'ı 15 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya çalışacağını, genç hücumcunun da Serie A'da oynamayı istediğini iddia ediyor. Gazetelere göre Barış, EURO 2024'te yıldızını parlatan oyunculardan biri olabilir. İki kulübün temsilcileri de Galatasaray'ın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçta, Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edip kulüplerine rapor sunmaya hazırlanıyor.Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına, sezonun maçı gözüyle bakıyor ve bunu da futbolculara hissettiriyor. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur kritik mücadeleler yaptığı konsantrasyon hamlelerine bir yenisini ekledi. Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarlarını motivasyon mesajları yerleştirildi. Her futbolcunun fotoğrafının altına farklı bir mesaj yazıldı. Kaan Ayhan bu mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Gurbetçi futbolcunun görselinde, "Yorulmadan, yıkılmadan dimdik ayakta! Şampiyonluk çok yakın" ifadesi yer aldı. Timur; Manchester United, Trabzonspor ve Ankaragücü deplasmanlarından önce de futbolculara yönelik mesajlar ve videolarla motivasyon sağlamış, sarı-kırmızılılar bu üç maçı da kazanmayı başarmıştı. Galatasaray 34. haftanın açılış maçında Adana Demirspor deplasmanında... Sarı-kırmızılılar kazanarak Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe ile puan farkını yediye yükseltmeyi ve rakibini iyice strese sokmayı hedefliyor. Cimbom'da bir diğer amaç, ligde rahat bir konumda olan Demirspor'u mümkün olan en farklı şekilde yenip geride oldukları genel gol averajında da Fenerbahçe'yi geçmek. Galatasaray bugün kazanırsa Süper Lig'de üst üste 15. galibiyetini alıp geçen sezon 14 ile ele geçirdikleri üst üste maç kazanma rekorunu geliştirecek. Cimbom puanını da 93 yapacak ve lig rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 1988-89 rekoruna ortak olacak.Süper Lig'de takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 4 puana yükselten Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 34. haftayı açıyor. 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanması halinde rekoru da kıracak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde maç fazlası ile puanı 7'ye yükseltmek için Aslan 20.00'de sahaya çıkacak. Her maça final gözüyle bakan Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken Zaha, Adana'ya götürülmedi. Yönetim, Adana Demirspor galibiyetine özel prim verme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Pendikspor'u 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Barış Alper ve Ziyech ilk 11'de devam edecek, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlar yedek soyunacak.BU sezonun başlangıcında ligde üst üste 5 hafta gol atan Mauro Icardi, kritik dönemeçte gol serisini tekrarladı. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u boş geçmeyen Icardi geçen sezonun son 6 haftasında her maçta fileleri bulmuştu.. Galatasaray kariyerinde 50 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 20 kez ağları havalandırdı. Icardi'nin bir yandan da 20 golü bulunan Fenerbahçeli Dzeko ile de gol krallığı yarışı sürüyor.Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. VAR'da ise Portekizli hakem Andre Narciso olacak.Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti. Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.