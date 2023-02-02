Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Mücadeleyi beIN Sports canlı yayımlayacak.Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile kart cezası bulunan Crespo takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;: Altay, İrfan, Doğukan: Szalai, Peres, Gustavo Henrique, Samet, Osayi, Alioski, Oosterwolde.Arao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, İrfan Can, Rossi.: King, Serdar, Batshuayi, Valencia.Altay, Ferdi-Samet-Szalai-Oosterwolde, Arao, İrfan-Zajc-Arda, Valencia-Batshuayi