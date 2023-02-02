Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadeleyi beIN Sports canlı yayımlayacak.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti. FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile kart cezası bulunan Crespo takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor; KALECİLER
: Altay, İrfan, Doğukan SAVUNMA
: Szalai, Peres, Gustavo Henrique, Samet, Osayi, Alioski, Oosterwolde. ORTA SAHA:
Arao, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, İrfan Can, Rossi. HÜCUM
: King, Serdar, Batshuayi, Valencia.Fenerbahçe muhtemel 11
Altay, Ferdi-Samet-Szalai-Oosterwolde, Arao, İrfan-Zajc-Arda, Valencia-Batshuayi