Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 22:19 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 22:19

Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özeti! 1-1

Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özeti! Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birine çıkıyor. Fenerbahçe, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe maçı canlı izle

Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özeti! 1-1
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Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ


ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Lincoln, İrfan, Arda (Zajc), Valencia, Batshuayi

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.


Ceza sınırında 8 isim

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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