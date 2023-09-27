Haber Tarihi: 27 Eylül 2023 20:21 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 20:21

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Şifresiz Bein Sports Beşiktaş - BJK maçı HD canlı izle!

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Şifresiz Bein Sports Beşiktaş - BJK maçı HD canlı izle!
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Adana Demirspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Beşiktaş ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE


20'   Tekrardan serbest vuruş kararı. Salih Uçan kullandığı serbest vuruşun rakipten dönmesinin ardından topu kontrol etti ve tekrardan yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.
19'   Aboubakar, Semih ile yaşadığı ikili mücadelenin ardından yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.
18'   Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.
17' GOL M'Baye Niang.
16'   Yere düşerken rakip oyuncuyla çarpışan Necip tekrardan ayağa kalktı. Oyun tekrardan başladı.
15'   Necip Uysal yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi.
14'   Beşiktaş etkili geldi ancak Ghezzal'ın getirdiği topa Gravillon müdahale etti.
13'   Yusuf Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalan Cenk için hakem serbest vuruşu verdi.
12'   Köşe vuruşunda topla buluşan Salih Uçan istediğini yapamadı ve top auta çıktı.
11'   Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un şutu savunmadan sekip kornere çıktı.
10'   Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Colley'in vuruşu kaleci Vedat'ta kaldı.
9'   Hakem faul kararı verdi. Semih Güler'in müdahalesiyle Rosier yerde kaldı hakem faulü verdi.
8'   Ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
7' GOL Younes Belhanda.
6'   Adana Demirspor gole yaklaştı. Kontra atağa çıkan Belhanda sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya topu aktardı ve Yusuf'un şutu az farkla auta çıktı.
5'   Adana Demirspor kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.
4'   Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Ghezzal'ın ortası rakipten geri döndü.
3'   Hakem faulü çaldı. Niang'ın müdahalesiyle Necip yerde kaldı hakem faulü verdi.
2'   Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Rosier'in pası savunmadan sekti taca çıktı.
1'   Maçın hakemi başlama düdüğünü çaldı. Maça Adana Demirspor başladı.
M.Ö.   Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Rebic ve Gedson için, "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" sözlerini sarf etti.
M.Ö.   Patrick Kluivert: "Beşiktaş karşısında eksik gibi görünebiliriz ama yedek oyuncularımız da muazzam. Ellerinden gelenin yapacaklar. Bizim için bu maçın nemini biliyorlar. Yine dominant bir oyunla kazanmak istiyoruz."
M.Ö.   Beşiktaş XI: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
M.Ö.   Adana Demirspor XI: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
M.Ö.   Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı. Siyah beyazlı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.
M.Ö.   Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.
M.Ö.   Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.
M.Ö.   Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.
M.Ö.   Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
M.Ö.   Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.
M.Ö.   İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
M.Ö.   Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor.
 



ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.


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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eksikler

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor
Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, Niang

Beşiktaş
Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar




39. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.

Beşiktaş Adana'da zorlanıyor

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.

Siyah beyalı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.

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