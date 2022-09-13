Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen ve daha önce Denizlispor'da da oynayan Oscar Estupinan, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



ESTUPINAN, AYIN FUTBOLCUSU OLDU



Acun Ilıcalı'nın Survivor final yayınında reklam arasında zoom görüşmesiyle ikna ettiği Oscar Estupinan, Championship'te ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Kolombiyalı golcü, Hull City formasıyla toplam 9 maçta 7 gol ve 1 asist üretti. Kulüp, bu ödülle ilgili olarak "Tebrikler Oscar" ifadelerini kullandı.



"BU, TAKIMA VERİLMİŞ BİR ÖDÜLDÜR"



Söz konusu ödülle ilgili konuşan Estupinan, "Öncelikle bu ödülü kazandığım için son derece mutlu ve gururlu olduğumu söylemeliyim. Bu sadece bana verilmiş bir ödül değil. Kaleciden hücum oyuncularımıza, oradan da teknik direktörümüz Shota Arveladze ve takımın çalışmalarını yansıtan bir ödül. Takım arkadaşlarım ve bana bu şansı verenlere teşekkür ederim. Bu tüm takım adına alınan bir ödül" ifadelerini kullandı.



HULL CITY KAÇINCI SIRADA?



24 takımın yer aldığı Championship'te Hull City geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 11 gol atan Hull City, kalesinde ise 15 gol gördü.



KADRODA TANIDIK SİMALAR...



11 puanla 12. sırada yer alan Hull City'de Ozan Tufan, Dimitrios Pelkas, Doğukan Sinik, Jean Michel Seri, Benjamin Tetteh ve Allahyar Sayyadmanesh gibi futbolcular oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ