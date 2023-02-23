Açıköğretim sınavları online mı 2023? ATA AUZEF AÖF bahar 2. dönemi açık lise sınavları online mı olacak 2023?

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Açıköğretim sınavları online mı 2023? AÖF bahar dönemi akademik takvimi ile birlikte ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri açıklandı. AÖF sınav tarihleri ve nasıl yapılacağı eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Ders seçimi yapan adaylar sonrasında kayıt ücretini ödeyerek sistem üzerinden öğrencilik durumunu kontrol edebilirler. Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler, bahar sınavlarına katılamayacak. Peki AÖF sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, AÖF'ün açıkladığı akademik takvim...Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden ücret muafiyeti talep etmeleri halinde 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem öğretim materyali ve laboratuvar/uygulama dersi ücreti alınmayacaktır.Anadolu Üniversitesi güz dönemi sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirildi. Açıköğretim Fakültesi'nden bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Üniversitelerin online eğitime geçmesi sonrası konuyla ilgili üniversiteden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.Anadolu Üniversitesinin yayınladığı akademik takvime göre AÖF kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat'ta başladı. Kayıt yenileme için ise son tarih 02 Mart 2023 olarak belirlendi. Kayıtlar 2 Mart Perşembe günü saat 22:00'de sona erecek. Belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak.Üniversitenin resmi internet sitesinden güncel sınav takvimi yayınlandı. Buna göre Bahar dönemi ara sınavlar 15-16 Nisan 2023, dönem sonu sınavları ise 27-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılmak isteyen adayların kayıt yenileme işlemleri yapması zorunludur. Belirlenen takvim doğrultusunda kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 02 Mart 2023 tarih saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.