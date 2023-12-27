Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:41

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2023 Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak olan AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme gelecek. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Açık lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2023 Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanacak olan sınavların ardından merak ediliyor. Açık lise (AÖL) sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren duyurulacak.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AÖL
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