ABD SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI İZLE | Amerika başkanlık seçimi oy sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD başkanlık seçimleri 2024 için halk bugün sandık başına gidiyor. ABD başkan adayları (Demokratların adayı) Kamala Harris ve (Cumhuriyetçilerin adayı) Donald Trump karşı karşıya geliyor. Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar kazananın kaderini belirleyecek. Anketler, enflasyon ve ekonomik sorunlar, kürtaj ile ilgili tartışmalar ve sınır güvenliği konularının seçmenin oy vermesinde en belirleyici konular olduğunu gösteriyor. Peki, ABD başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adım adım 2024 ABD seçimleri son dakika haberleri...



ABD Seçim Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanır, Açıklanacak?



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Bu seçimde Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasında tercih yapacak. 5 Kasım itibarıyla genel oy kullanımı başlayacak; ancak ülke genelinde şimdiye kadar 75 milyondan fazla kişi erken oy kullanmış durumda.



2020 seçimlerinde tüm oyların sayılması yaklaşık dört gün sürdü. Bu nedenle, 2024 seçim sonuçlarının da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.



ABD 2020 Seçim Sonuçları Kaç Günde Açıklanmıştı?



2020 ABD başkanlık seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılmıştı. Ancak sonuçların kesinleşmesi birkaç gün sürdü ve Amerikan televizyon kanalları, Joe Biden'ın kazandığını 7 Kasım Cumartesi sabahı ilan etti. Çoğu eyalet, sonuçları 24 saat içinde duyurdu, ancak Pennsylvania ve Nevada gibi bazı kritik eyaletlerde sayım daha uzun sürdü. 4 gün sonra, Pennsylvania eyaletindeki sonuçlar Biden'ın başkan seçilmesini sağladı.



Salıncak Eyaletlerin Önemi



ABD başkanlık seçimlerinde, ülke genelinde en çok oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkan olur. Bu nedenle, "salıncak eyaletler" olarak bilinen bazı eyaletlerdeki sonuçlar büyük önem taşıyor. Michigan gibi salıncak eyaletlerde yaşayan Arap Amerikalılar ve Müslüman seçmenler de sonuçları etkileyecek önemli bir grubu oluşturuyor.



Anketler ve Seçim Öngörüleri



Seçim öncesi yapılan anketlerde, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris'in oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görülüyor. Real Clear Politics analiz sitesine göre, ulusal anketlerde Trump, Harris'in sadece yüzde 0,1 önünde yer alıyor. New York Times/Siena ve CNN anketlerinde adaylar başa baş görünürken, Wall Street Journal anketinde Trump yüzde 3 önde. Reuters'a göre ise Harris, 1 puan farkla önde.



Oy Sayma Süreci

Oylar, her eyalette sandıkların kapanmasının ardından sayılmaya başlanacak. Eyaletlerin sandık kapanış saatleri farklılık gösterdiği için, doğu yakasında oylar sayılmaya başlandığında, batı yakasında oy verme işlemi halen devam ediyor olacak. Genellikle eyaletlerdeki sandık kapanış saatleri yerel saatle akşam 7'de (Türkiye saatiyle 03.00) gerçekleşiyor.



Adaylar Hakkında



Donald Trump: 1946 yılında New York'ta doğan Trump, genç yaşta emlak işine girdi. 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra babasının şirketinin başına geçti ve "Trump Organizasyon" adını verdi. NBC'deki "The Apprentice" programı ile dünya çapında tanınan Trump, 2016-2020 yılları arasında ABD başkanlığı yaptı.



Kamala Harris: 1964'te California, Oakland'da doğan Harris, Hindistan ve Jamaika kökenli bir ailenin çocuğudur. Hukuk eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra San Francisco'da savcı olarak görev yaptı ve 2010'da California'nın ilk kadın başsavcısı oldu. 2017'de ise ABD Senatosu'na girerek ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör oldu. Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesiyle ABD tarihinde başkan yardımcılığına gelen ilk kadın, siyahi ve Güney Asyalı Amerikalı oldu.



ABD'nin ilk kadın başkanı olmaya aday olan Harris ve eski başkan Trump arasındaki bu rekabetin sonucu, 2024 seçimlerinde kritik bir an olarak tarihe geçecek.



















Haber ile daha fazlasına ulaşın: