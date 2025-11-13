Haber Tarihi: 13 Kasım 2025 10:44 -
Güncelleme Tarihi:
13 Kasım 2025 10:44
ABD hükümeti açıldı mı?
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının kısa süre sonra Başkan Trump tarafından imzalanmasıyla, 43 gündür kapalı olan hükümet resmen açıldı.
ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümet yeniden açıldı. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de hükümete finansman sağlayan geçici bütçe tasarısını kabul etti. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte bütçe yürürlüğe girdi ve hükümet yeniden açıldı.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ONAY
Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Oylamada dikkat çeken detay, Cumhuriyetçi üyelerden 2'sinin tasarıya karşı çıkarken, 6 Demokrat üyenin ise "evet" oyu kullanması oldu.
TRUMP'IN İMZASI YÜRÜRLÜĞE KOYDU
Onay sürecini tamamlayan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte ülke tarihinin en uzun süren 43 günlük hükümet kapanışı sona erdi. Federal kurumlar faaliyetlerine yeniden başlayacak.
UZLAŞI SÜRECİ
Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından geri adım atması, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Tasarı, Senato'da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.