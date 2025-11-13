ABD hükümeti açıldı mı?

ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümet yeniden açıldı. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de hükümete finansman sağlayan geçici bütçe tasarısını kabul etti. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte bütçe yürürlüğe girdi ve hükümet yeniden açıldı.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Oylamada dikkat çeken detay, Cumhuriyetçi üyelerden 2'sinin tasarıya karşı çıkarken, 6 Demokrat üyenin ise "evet" oyu kullanması oldu.

Onay sürecini tamamlayan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte ülke tarihinin en uzun süren 43 günlük hükümet kapanışı sona erdi. Federal kurumlar faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından geri adım atması, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Tasarı, Senato'da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.