Haber Tarihi: 13 Kasım 2025 10:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 10:44

ABD hükümeti açıldı mı?

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarının kısa süre sonra Başkan Trump tarafından imzalanmasıyla, 43 gündür kapalı olan hükümet resmen açıldı.

ABD'de 1 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümet yeniden açıldı. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de hükümete finansman sağlayan geçici bütçe tasarısını kabul etti. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte bütçe yürürlüğe girdi ve hükümet yeniden açıldı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ONAY

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi. Oylamada dikkat çeken detay, Cumhuriyetçi üyelerden 2'sinin tasarıya karşı çıkarken, 6 Demokrat üyenin ise "evet" oyu kullanması oldu.

TRUMP'IN İMZASI YÜRÜRLÜĞE KOYDU

Onay sürecini tamamlayan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzalamasıyla birlikte ülke tarihinin en uzun süren 43 günlük hükümet kapanışı sona erdi. Federal kurumlar faaliyetlerine yeniden başlayacak.

UZLAŞI SÜRECİ

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününde geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Demokrat senatörlerin sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından geri adım atması, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Tasarı, Senato'da 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.
