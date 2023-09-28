9500 TL altı telefonlar modelleri ve markaları 2023 | 9500 lirayı geçmeyen vergisiz telefon modelleri hangileri?

9.500 TL altı cep telefonu, laptop bilgisayarlar modelleri ve fiyatları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Açıklamanın ardından birçok öğrenci vergisiz telefon modellerini merak etmeye başladı. Peki vergisiz telefon modelleri nedir? 9500 TL altı akıllı telefonlar nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre vergisiz olarak tek seferlik öğrencilere satılacak olan modeller 9500 TL ve altı satılan modeller olacak.Realme 6 ProRealme XTRealme 9 ProRealme C55Realme 10General Mobile 24 ProGeneral Mobile 21 ProGeneral Mobile 22 ProGeneral Mobile 23 SEGeneral Mobile 24 ProNova 9 SENova Y90Nova 8iP30 Lite 64 GBP40 LiteRedmi Note 12SRedmi Note 11SRedmi Note 10SRedmi Note 10 5GRedmi Note 11SRedmi Note 12Redmi Note 10SRedmi Note 11Redmi 10 2022Redmi Note 11Redmi Note 10SVivo Y35Vivo Y36Oppo A91Oppo A54Poco M3 Pro 5GPoco M3 128 GBPoco M5Oneplus Nord N10 5G 128 GBInfinix Note 12Infinix Note 30Galaxy A31Galaxy A32Galaxy M33 5GGalaxy M20 32 GBGalaxy M22Galaxy A22Galaxy M14 5GGalaxy M14 5GGalaxy A24Galaxy A12Galaxy M23 5GHonor X9a