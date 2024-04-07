8 Nisan: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Haftanın son günü olması ve ara tatile girilmesi dolayısıyla pek çok öğrenci ve veli, cuma günü okul var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Cuma günü okul var mı? 5 Nisan Cuma günü okullar açık mı, tatil mi? İşte, o detaylar



PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?



Pazartesi günü okullar tatil olacak. Cuma günü son dersin ardından 9 günlük ara tatil başladı. Öğrenciler, 15 Nisan tarihinde yeniden ders başı yapacak.



MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ



Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi



İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.



15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)



İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)



2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024







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