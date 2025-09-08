8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı?

8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü saat 10-15 saatleri arasında olacak. Okul servislerinin trafikte kalmasını engellemek amacıyla toplu taşımaların bedava olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki Eylül 2025 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı? İşte yanıtı



8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili birtakım kararlar alındı. Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak. Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.



Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek. İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?



Öte yandan Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilmektedir. İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.



Buna göre 8 Eylül'de Marmaray ücretli olacak.



PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?



İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: