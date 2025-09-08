Haber Tarihi: 08 Eylül 2025 13:04 - Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 13:04

8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 8 Eylül Pazartesi günü okula başlıyor. Okulların ilk günü 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma kullanacak olan öğrenci ve veliler 8 Eylül Pazartesi metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi merak ediyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü trafik endişesi olduğu için İstanbul'da okullar 10.00- 15.00 saatleri arasında açık olacak. Peki 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı?

8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı?
Abone Ol
8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü saat 10-15 saatleri arasında olacak. Okul servislerinin trafikte kalmasını engellemek amacıyla toplu taşımaların bedava olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki Eylül 2025 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Pazartesi otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı? İşte yanıtı

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili birtakım kararlar alındı. Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak. Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek. İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Öte yandan Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilmektedir. İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır. Marmaray bu kapsama dahil değildir.

Buna göre 8 Eylül'de Marmaray ücretli olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Menemen FK'dan deplasmanda gol yağmuru TFF 2. Lig Menemen FK'dan deplasmanda gol yağmuru
Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması
Göztepe'de Ahmed Ildız vedaya hazırlanıyor Göztepe Göztepe'de Ahmed Ildız vedaya hazırlanıyor
Hamdi Akın: 'Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor' Fenerbahçe Hamdi Akın: "Ali Koç kulübün geleceğini satmıyor"
Hamdi Akın: 'Transfer ekonomisini G.Saray ve F.Bahçe büyüttü' Fenerbahçe Hamdi Akın: "Transfer ekonomisini G.Saray ve F.Bahçe büyüttü"
Samsunspor'a transferde kötü haber! Samsunspor Samsunspor'a transferde kötü haber!
8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı? Gündem 8 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Pazartesi günü İstanbul'da metro, Marmaray, otobüs, vapur bedava mı?
Azerbaycan'da Fernando Santos dönemi bitti Dünya Futbolu Azerbaycan'da Fernando Santos dönemi bitti
Josef de Souza'dan Sara ve Talisca paylaşımı! Beşiktaş Josef de Souza'dan Sara ve Talisca paylaşımı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer: Cengiz Ünder
2
Galatasaray'da Osimhen yerine Barış Alper kararı!
3
Athletic Bilbao'ya ilk Türk: Efe Korkut
4
Luis de la Fuente: "Türkiye'ye bunu yapmayın"
5
Beşiktaş'ta rota Mika Godts!
6
Fenerbahçe'de Edson Alvarez 1 ay sahalardan uzak kalabilir
7
Fenerbahçe'de öne çıkan aday: Domenico Tedesco

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.