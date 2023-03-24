Haber Tarihi: 24 Mart 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 16:46

7500 TL emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatar 2023?

7500 TL emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatar 2023? En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu! Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Tüm emeklilerin maaşlarına zam yapılacak mı? sorusu araştırılmaya başladı. Emekliye zam son dakika haberi...Emekli zammı müjdesi Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'te yasalaşacağını açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri için de çalışmaların yapıldığını bildirdi. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi...

7500 TL emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatar 2023?
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En düşük emekli maaşı 2 bin TL artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Peki yeni zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatırılacak? Şu anda maaşları 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin maaşları da artacak mı? Emekli maaşına yapılan zamdan EYT'liler de faydalanabilecek mi? 
7.500 TL EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından akıllara gelen soru şu oldu: Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılmaya başlayacak?
Söz konusu kararın uygulanması için önce TBMM'de yasal düzenleme yapılacak.

2-002.jpgEn düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILAN ZAMDAN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK MI?

Artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ARTACAK MI?

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine çevirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

ŞU ANDA MAAŞI 7500 TL'NİN ÜZERİNDE OLAN EMEKLİLERİN MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardından şimdi de 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.
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