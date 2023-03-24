7500 TL emekli maaşı ne zaman verilecek? Emekli maaşları ne zaman yatar 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

En düşük emekli maaşı 2 bin TL artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Peki yeni zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatırılacak? Şu anda maaşları 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin maaşları da artacak mı? Emekli maaşına yapılan zamdan EYT'liler de faydalanabilecek mi?Erdoğan'ın açıklamasının ardından akıllara gelen soru şu oldu: Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılmaya başlayacak?Söz konusu kararın uygulanması için önce TBMM'de yasal düzenleme yapılacak.2-002.jpgEn düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.Artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine çevirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.Bununla birlikte, en düşük emekli aylığındaki artışın ardından şimdi de 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.