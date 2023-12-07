7 Aralık dünya ne günü: 7 Aralık 2023 Mevlana Haftası

Dünya AIDS GünüDünya Kırmızı Elma Yeme GünüDünya Engelliler GünüDünya Madenciler GünüKadın Hakları GünüDünya Ninja GünüTürk Kahvesi GünüDünya Toprak GünüDünya Mühendisler GünüDünya Özür Dileme GünüUluslararası Sivil Havacılık GünüMevlana Haftası (7-17 Aralık)Dünya Brownie GünüDünya İnsan Hakları GünüDünya Dağ GünüYerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)Mağazacılar GünüDünya Keman GünüDünya Maymunlar GünüÜcretsiz Kargo GünüDünya Çay GünüKış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun GeceDünya Kooperatifçilik GünüUluslararası Göçmenler GünüNoelDünya Forma GünüMehmet Akif Ersoy'u Anma GünüYılbaşıUnutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.