7 Aralık dünya ne günü: 7 Aralık 2023 Mevlana Haftası

Aralık Ayının Önemli Günleri 2023
Aralık ayının önemli ve özel günleri1 Aralık
Dünya AIDS Günü
Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü3 Aralık
Dünya Engelliler Günü4 Aralık
Dünya Madenciler Günü5 Aralık
Kadın Hakları Günü
Dünya Ninja Günü
Türk Kahvesi Günü
Dünya Toprak Günü
Dünya Mühendisler Günü6 Aralık
Dünya Özür Dileme Günü7 Aralık
Uluslararası Sivil Havacılık Günü
Mevlana Haftası (7-17 Aralık)8 Aralık
Dünya Brownie Günü10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü11 Aralık
Dünya Dağ Günü12 Aralık
Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)
Mağazacılar Günü13 Aralık
Dünya Keman Günü14 Aralık
Dünya Maymunlar Günü
Ücretsiz Kargo Günü15 Aralık
Dünya Çay Günü21 Aralık
Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece
Dünya Kooperatifçilik Günü18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü25 Aralık
Noel
Dünya Forma Günü27 Aralık
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü31 Aralık
YılbaşıKısa bir not:
Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.
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