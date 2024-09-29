50. Berlin Maratonunu Milkesa Mengesha kazandı!

50. Berlin Maratonu'nu Etiyopyalı Milkesa Mengesha kazandı, kadınlarda ise birincilik Tigist Ketema'nın oldu. 161 ülkeden 58,212 koşucu maratona katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
50. Berlin Maratonunu Milkesa Mengesha kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 17:15
50. Berlin Maratonunu, Etiyopyalı atlet Milkesa Mengesha ilk sırada tamamladı.

Organizasyonda 24 yaşındaki sporcu, 42.195 kilometrelik parkurda 2:03:17'lik derecesiyle birinci oldu.

Maratonu Megesha'nın ardından Kenyalı Cybrian Kotut ikinci, Etiyopyalı Haymanot Alew, üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda Etiyopya'dan Tigist Ketema, 2:16:41 saatlik derecesiyleilk sırayı aldı.

Dünya rekorunun 2022'deki 2:01:09'luk derecesiyle Kenyalı atlet Eliud Kipchoge'ye ait maratona 161 ülkeden rekor sayıda 58,212 koşucu kayıt yaptırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery