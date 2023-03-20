45 bin öğretmen ataması branş dağılımı - 2023 öğretmen atamaları branş dağılımı:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 45 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak. 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama
kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. BAKAN ÖZER: TAKVİMİ EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. 4 BİN ÖĞRETMEN VE PERSONELİN NAKLİ YAPILDI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden diğer illere yer değişikliği talebinde bulunanlardan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Özer, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mazerete bağlı olarak yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkı bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarılmıştı. Mazerete bağlı yer değişikliği hakkı, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde MEB'e bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.